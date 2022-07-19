На обмен информацией не повлияет: в США отреагировали на отстранение Венедиктовой и Баканова

Президент Владимир Зеленский 17 июня отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. В США заявили, что это не отразится на обмене информацией.

Об этом на брифинге 18 июля рассказал официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, Соединенным Штатам известно о последних кадровых решениях украинской власти. Они будут тщательно следить за ситуацией

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Отстранение Баканова и Венедиктовой не повлияет на обмен информацией

Прайс отметил, что США находятся на постоянной связи с украинскими властями. В своих отношениях с Украиной Соединенные Штаты "вкладывались в институты, а не конкретных лиц". Именно поэтому там уверены, что смогут установить контакт с новым главой Офиса генерального прокурора.

Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства. Часто говорится не о конфиденциальной информации,

– отметил пресс-секретарь.

По его словам, многое из того, что США передают Офису генпрокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников.

"Так мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться", – подытожил Прайс.

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Кратко об отстранении Венедиктовой и Баканова

Президент Владимир Зеленский своим указом от 17 июля отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. Кроме этого, от исполнения обязанностей главы СБУ отстранили Ивана Баканова.

В своем вечернем обращении глава государства объяснил, что такое решение вызвано большим количеством предателей в СБУ и прокуратуре.

По его словам, по состоянию на 17 июля было открыто уже 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности прокуроров и других правоохранителей.

В то же время в Офисе Президента отметили, что пока не говорится об увольнении Венедиктовой и Баканова. Сейчас продолжаются проверки и расследования, после которых президент примет окончательное решение.

Заметьте, что исполняющим обязанности генерального прокурора назначили Алексея Симоненко , а исполняющим обязанности главы СБУ – Василия Малюка.

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