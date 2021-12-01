Венедиктова объяснила, почему затягивается конкурс на руководителя САП
Источник:Интерфакс-Украина
Процесс избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры затянулся. Вероятно, что это происходит из-за "субъективных факторов отдельных людей".
Комиссия ведь просто не может регулярно собираться. Таким мнением поделилась Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора Украины.
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Членам комиссии не удается собраться
Чиновница отметила, что конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. Члены комиссии не рассчитывали, что работать придется больше года. Венедиктова понимает их в этом. "Причина затягивания – комиссия не может собраться. При этом мы действительно на финальной стадии", – подчеркнула генпрокурор.
Процесс перешел в сложную стадию, когда у нас были объективные факторы. А теперь, как я понимаю, есть субъективные факторы отдельных людей,
– заметила Венедиктова.
Отметим, что на заседание, которое проходило 9 и 12 октября, не пришли 3 члена комиссии. Из-за этого не удалось собрать кворум, а само проведение конкурса было сорвано.Справка. Временный глава САП Максим Грищук не прошел конкурсный отбор. В финал отбора попали детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор в Офисе генерального прокурора Андрей Синюк.
Заседание запланировано на 2 декабря
По словам украинского генпрокурора, очередное заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно пройти уже в четверг, 2 декабря. Если действительно удастся собраться, то ее члены смогут объявить оценки за практическую задачу и назначить дату собеседования. После этого будет оставаться только провести специальную проверку.
Что говорит президент
- Зеленский надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура получит руководителя еще до конца 2021 года. По этому поводу к нему уже обращались послы и международные партнеры.
- Глава государства подчеркнул, что со стороны ОП нет давления на избрание главы Специальной антикоррупционной прокуратуры. "Там нет людей Татарова", – заверил политик.