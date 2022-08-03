Кулеба уже подписал представление к назначению Венедиктовой послом в Швейцарии

Ранее стало известно, что после ухода с поста генпрокурора Ирина Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии. Сегодня, 3 июля, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил эту информацию.

Об этом говорится в новом интервью главы МИД. К тому же Кулеба подчеркнул, что уже подписал представление о назначении.

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Кулеба о ротациях в МИД

В конце июня – начале июля Зеленский уволил послов Украины в Иране, Грузии, Словакии, Португалии, Ливане, Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии. Впрочем, как объясняет Дмитрий Кулеба, это необходимо было исключительно для ротации кадров. Ни о какой неэффективности и речи быть не может, подчеркнул он.

Посмотрите на всех уволенных послов – ни один из них не проработал в своей стране меньше отведенных законом для работы за границей четырех лет, а некоторые проработали по семь с половиной,

– подчеркнул министр иностранных дел.

По его словам, украинские министры работают эффективно. Доказательством тому, в частности, последние 5 месяцев.

Ирина Венедиктова станет послом Украины в Швейцарии

Кулеба рассказал, что решение назначить Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии уже принято. И добавил, что лично подписал соответствующее представление.

Эта идея родилась в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали и была найдена такая опция,

– рассказал он.

Министр считает, что у Венедиктова есть компетенции, которые позволят ей эффективно выполнять функции посла. А ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке.

Отстранение Венедиктовой от исполнения обязанностей генпрокурора: что известно

Владимир Зеленский своим указом от 17 июля отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. Вместе с ней от исполнения обязанностей президент отстранил главу СБУ Ивана Баканова.

В своем вечернем обращении в тот же день Зеленский объяснил, что такое решение вызвано большим количеством предателей Украины в правоохранительных органах. По его словам, по состоянию на 17 июля было открыто 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников прокуратуры и других правоохранителей.

Сама Венедиктова заявила, что не может обжаловать решение президента Владимира Зеленского.

Зеленский об устранении Венедиктовой и Баканова: смотрите видео