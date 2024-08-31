Венесуэла экстрадировала в Россию колумбийцев, воевавших за Украину, – El Tiempo

Венесуэла выдала России двух колумбийцев, которые воевали на стороне Украины. Против них в стране-агрессоре "шьют" уголовное дело за "наемничество".

О задержании двух граждан Колумбии сообщила Федеральная служба безопасности России 30 августа. Колумбийская газета пишет, что мужчин задержали по дороге домой в столице Венесуэлы, после чего экстрадировали в страну-агрессора.

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Венесуэла выдала России колумбийских добровольцев

Издание сообщило, что Александр Анте и Хосе Арон Медина направлялись домой в Колумбию с остановкой в Каракасе.

Сестра одного из задержанных рассказала журналистам, что связь с ее братом пропала в Каракасе 18 июля, когда он возвращался из Украины в Попаян. По ее словам, мужчины привлекли внимание венесуэльских полицейских тем, что имели униформу украинской армии.

ФСБ также опубликовала видео видно этих колумбийцев. Вероятно, их ведут по коридору СИЗО Лефортово. Оккупанты заявили, что против граждан Колумбии возбудили уголовное дело за наемничество, из-за чего им грозит до 15 лет заключения.

Россия опубликовала видео с двумя задержанными колумбийцами:

Власти Украины, Колумбии и Венесуэлы пока никак не комментировали информацию от россиян. В то же время о возможной экстрадиции писало и издание Politico.



Аарон Медина / El Tiempo



Александр Анте / El Tiempo

Это первый известный подобный случай

Если вышеприведенная информация подтвердится, то это является первым известным случаем экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

Аналитики Института изучения войны отметили, что экстрадиция Венесуэлы происходит на фоне недавнего укрепления российско-венесуэльских связей и попыток России продемонстрировать свое влияние среди дружественных государств в Западном полушарии.