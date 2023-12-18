Политолог Андрей Вигиринский прокомментировал это заявление 24 Каналу. По его словам, выход из ЕС любой страны-члена только ослабит организацию.

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"Сегодня Литве кажется, что неправильно поступает Венгрия. Венгрии кажется, что неправильно поступает Болгария, которая повышает налог на транзит углеводорода из России в направлении Венгрии. Далее проснется кто-то во Франции и скажет, что в принципе и Португалия не очень нравится. И вообще с немцами не очень сложилось", – сыронизировал Вигиринский.

Так, Европейский Союз силен в единстве стран, принимающих консолидированные решения разными путями – даже путем "попить кофе" или предоставлением дополнительной финансовой помощи.

Обратите внимание! Во время саммита ЕС 14 декабря дискуссии по переговорам о членстве Украины зашли в тупик из-за премьера Венгрии. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц попросил его пойти выпить кофе. Виктор Орбан вышел, а остальные 26 лидеров проголосовали за открытие переговорного процесса.

Какие существуют варианты

Страну-члена ЕС, действующую вопреки принципам организации, можно лишить возможности голосовать за внешнеполитические вопросы. Но это может повлечь такой побочный эффект, как отказ выполнять принятые решения, в частности насчет подсанкционных стран.

Тогда способность ЕС через финансовую, страховую, промышленную системы влиять на мир снизится. Если вы начинаете вести внешнюю политику отдельно, значит и экономическую будете вести отдельно. Значит, вы распадаетесь,

– констатировал Вигиринский.

Обратите внимание! За всю историю ЕС известно о выходе только одной страны – Великобритании. Кроме того, это сделала провинция Дании – Гренландия.

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