Політолог Андрій Вігірінський прокоментував цю заяву 24 Каналу. За його словами, вихід з ЄС будь-якої країни-члена лише послабить організацію.

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"Сьогодні Литві здається, що неправильно вчиняє Угорщина. Угорщині здається, що неправильно вчиняє Болгарія, яка підвищує податок на транзит вуглеводню з Росії в напрямку Угорщини. Далі прокинеться хтось у Франції й скаже, що в принципі й Португалія не сильно подобається. І взагалі історично з німцями не дуже склалось", – зіронізував Вігірінський.

Так, Європейський Союз сильний у єдності країн, які ухвалюють консолідовані рішення різними шляхами – навіть шляхом "попити кави" чи наданням додаткової фінансової допомоги.

Зверніть увагу! Під час саміту ЄС 14 грудня дискусії щодо переговорів про членство України зайшли в глухий кут через прем'єра Угорщини. Тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив його піти випити кави. Віктор Орбан вийшов, а інші 26 лідерів проголосувати за відкриття перемовного процесу.

Які існують варіанти

Країну-члена ЄС, яка діє всупереч принципам організації, можна позбавити можливості голосувати за зовнішньополітичні питання. Але це може спричинити такий побічний ефект, як відмову виконувати ухвалені рішення, зокрема щодо підсанкційних країн.

Тоді спроможність ЄС через фінансову, страхову, промислову системи впливати на світ знизиться. Якщо ви починаєте вести зовнішню політику окремо, значить і економічну вестимете окремо. Значить, ви розпадаєтесь,

– констатував Вігірінський.

Зверніть увагу! За всю історію ЄС відомо про вихід лише однієї країни – Великої Британії. Крім того, це зробила провінція Данії – Гренландія.

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