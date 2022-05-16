Венгрии нужно будет определяться, – политолог предположил, могут ли страну исключить из состава ЕС

Позиция Евросоюза и властей Венгрии по санкциям против России несколько отличается. Однако стране придется определиться, хочет ли она жить в цивилизованной Европе или строить автократию на примере российского государства.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его мнению, евросообщество является более мудрым, поэтому решение о вероятном исключении Венгрии из ЕС не будут принимать моментально.

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Могут ли Венгрию исключить из состава ЕС

Скорее всего, в Евросоюзе не пойдут на такой шаг, однако им придется работать над позицией Виктора Орбана. Нужно понимать, что он никуда не исчезнет, поэтому с ним необходимо будет дальше общаться.

Надо искать компромиссные решения, а это всегда движение с двух сторон. Если Венгрия не пойдет на этот компромисс, понятно, что ей не будут оказывать, например, отдельную экономическую помощь со стороны Брюсселя. То есть на таких моментах действительно можно показать, что страна не права. Думаю, что до этого не дойдет. Игорь Чаленко Политолог

Как рассказал Чаленко, также Евросоюз может пересматривать собственную бюрократию, чтобы накладывать вето на коллективное решение не могла только одна страна.

"Тогда Венгрии просто надо будет определиться, хочет ли она жить в цивилизованной Европе, или строить автократию на примере той же России", – добавил политолог.

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