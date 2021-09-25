В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших – украинцы
Источник:полиция Венгрии
Вблизи венгерского города Абонь произошла жуткая авария с участием грузовика и микроавтобуса. К сожалению, погибли 5 человек.
ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на скоростной автостраде М4 в направлении Будапешт – Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.
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Что известно о жертвах аварии
Водитель и все пассажиры микроавтобуса погибли на месте происшествия. Издание 24.hu сообщило, что все погибшие – мужчины (в возрасте 34, 36 и 41, 48 и 59 лет). Также венгерские СМИ пишут, что жертвами ДТП стали:
- 3 граждан Венгрии;
- украинец;
- человек с венгерско-украинским гражданством.
Смертельная авария в Венгрии / Фото MTI
Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли / Фото MTI
Что рассказал водитель грузовика
Зато мужчина, находившийся за рулем грузовика, выжил и почти не пострадал. По предварительной информации, его вины в ДТП не было. Водитель объяснил, что ехал по трассе, но транспорт впереди прекратил движение, поэтому пришлось остановиться и ему. "Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", – отметил Даниэль. Тогда он вышел из авто, чтобы проверить, что произошло. К сожалению, помочь людям в микроавтобусе он уже не смог. Они погибли мгновенно.
Украинцы погибли в ДТП в Польше
- Накануне другая жуткая авария произошла в населенном пункте Нємглови Лодзинского воеводства в Польше. Погибли 4 человека, 2 из них – украинцы.
- Тогда также столкнулись микроавтобус и грузовик. По предварительной информации, водитель грузовика на момент ДТП был трезвым.
- 39-летний украинец и двое поляков – в возрасте 38 и 39 лет – погибли на месте ДТП. Другой гражданин Украины погиб в больнице. Ему было 37 лет.