В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших – украинцы

Вблизи венгерского города Абонь произошла жуткая авария с участием грузовика и микроавтобуса. К сожалению, погибли 5 человек.

ДТП произошло 24 сентября в 16.40 на скоростной автостраде М4 в направлении Будапешт – Солнок. Микроавтобус на большой скорости въехал в грузовик.

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Что известно о жертвах аварии

Водитель и все пассажиры микроавтобуса погибли на месте происшествия. Издание 24.hu сообщило, что все погибшие – мужчины (в возрасте 34, 36 и 41, 48 и 59 лет). Также венгерские СМИ пишут, что жертвами ДТП стали:

3 граждан Венгрии;

украинец;

человек с венгерско-украинским гражданством.



Смертельная авария в Венгрии / Фото MTI



Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли / Фото MTI

Что рассказал водитель грузовика

Зато мужчина, находившийся за рулем грузовика, выжил и почти не пострадал. По предварительной информации, его вины в ДТП не было. Водитель объяснил, что ехал по трассе, но транспорт впереди прекратил движение, поэтому пришлось остановиться и ему. "Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", – отметил Даниэль. Тогда он вышел из авто, чтобы проверить, что произошло. К сожалению, помочь людям в микроавтобусе он уже не смог. Они погибли мгновенно.

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