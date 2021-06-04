Важный сосед, – у венгерского премьера Орбана заявили о готовности к встрече с Зеленским

В Венгрии заявили о желании премьер-министра Виктора Орбана провести встречу с президентом Владимиром Зеленским. Окончательное решение по этому вопросу остается за Украиной.

Об этом сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в комментарии изданию Varosh.

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Украина – это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной,

– сказал он.

Гергей Гуйяш добавил: "Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским".

Кто такой Виктор Орбан Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, который находится у власти уже более 10 лет. Он известен своей пророссийской позицией. Орбан поддерживает отношения с руководителем Кремля Путиным. Кроме этого, политик неоднократно критиковал Запад за введение санкций против России.

Конфликт между Украиной и Венгрией: кратко