Такое мнение 24 каналу озвучил глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа. По его словам, Будапешт уже два года не получал помощи от Европейского Союза.
Обратите внимание Неправильно поняли, – Орбан цинично соврал, что Венгрия не ветировала помощь ЕС для Украины
Ни себе, ни людям
Так, Орбан хочет, что эти деньги предоставлял не Евросоюз, а каждая страна в отдельности. То есть, каждое государство ЕС должно получить определенную долю, на Венгрию в таком случае приходится около 187 миллионов евро.
Подрывная политика Орбана связана с тем, что в его времена Венгрия нарушила все законы правового государства и он не получает и вряд ли получит помощь от Европейского Союза,
– объяснил глава венгерской общины Киева и области.
Он отметил, что власть венгерского лидера не соблюдает базовые принципы демократической страны и прав человека. Кроме того, Орбан и его команда "подмяли под себя" судебную власть и фактически все средства массовой информации – на территории страны не работают оппозиционные медиа. То есть премьер Венгрии подстроил страну под себя и свое правительство.
Томпа прокомментировал блокирование Венгрией помощи для Украины от ЕС: смотрите видео
Орбан пытается оправдаться, но он лжет
Орбан заявил, что Венгрия не блокировала предоставление Украине 18 миллиардов от ЕС. Так, Будапешт ссылается на то, что якобы не было голосования по предоставлению финансовой помощи. Впрочем, по мнению Томпы, это все неправда и венгерский лидер играется.
Дело в том, что министр финансов Венгрии Михай Варга, подручный Орбана, вообще ветировал голосование. Поєтому до него так и не дошло.
Это неправда, Орбан блокировал выделение для Украины 18 миллиардов,
– подчеркнул глава венгерской общины Киева и области.
По его мнению, страны ЕС найдут способ, как "найти управу" на венгерского премьера.
Предоставление Украине 18 миллиардов помощи: что известно
- 24 ноября Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро. Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что эти деньги выделят для того, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление в 2023 году.
- Орбан сразу заявил, что не будет поддерживать предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. В то же время, он якобы согласен с тем, что помощь нужно оказывать, но выступает против совместных займов ЕС.
- 5 декабря на встрече министров финансов в Брюсселе Венгрия наложила вето на пакет помощи нашему государству. Еврокомиссия пообещала найти способы реализовать эти планы, несмотря на решение Будапешта.
- Основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская предположила, что Украина таки получит эту помощь, а чтобы реализовать это есть 2 пути. Согласно первому, Венгрии будет выплачена какая-то часть этих денег из тех траншей и она проголосует оказание помощи и корпоративный налог.
- Согласно второму сценарию, эти же деньги мы получим, но по прямым займам от правительств. Однако это будет несколько более сложная и более длинная процедура с точки зрения получения средств.