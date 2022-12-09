Такое мнение 24 каналу озвучил глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа. По его словам, Будапешт уже два года не получал помощи от Европейского Союза.

Обратите внимание Неправильно поняли, – Орбан цинично соврал, что Венгрия не ветировала помощь ЕС для Украины

Ни себе, ни людям

Так, Орбан хочет, что эти деньги предоставлял не Евросоюз, а каждая страна в отдельности. То есть, каждое государство ЕС должно получить определенную долю, на Венгрию в таком случае приходится около 187 миллионов евро.

Подрывная политика Орбана связана с тем, что в его времена Венгрия нарушила все законы правового государства и он не получает и вряд ли получит помощь от Европейского Союза,

– объяснил глава венгерской общины Киева и области.

Он отметил, что власть венгерского лидера не соблюдает базовые принципы демократической страны и прав человека. Кроме того, Орбан и его команда "подмяли под себя" судебную власть и фактически все средства массовой информации – на территории страны не работают оппозиционные медиа. То есть премьер Венгрии подстроил страну под себя и свое правительство.

Томпа прокомментировал блокирование Венгрией помощи для Украины от ЕС: смотрите видео

Орбан пытается оправдаться, но он лжет

Орбан заявил, что Венгрия не блокировала предоставление Украине 18 миллиардов от ЕС. Так, Будапешт ссылается на то, что якобы не было голосования по предоставлению финансовой помощи. Впрочем, по мнению Томпы, это все неправда и венгерский лидер играется.

Дело в том, что министр финансов Венгрии Михай Варга, подручный Орбана, вообще ветировал голосование. Поєтому до него так и не дошло.

Это неправда, Орбан блокировал выделение для Украины 18 миллиардов,

– подчеркнул глава венгерской общины Киева и области.

По его мнению, страны ЕС найдут способ, как "найти управу" на венгерского премьера.

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