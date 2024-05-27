В Германии требуют от Орбана срочно разблокировать военную помощь Украине

Уже год ЕС пытается отправить в Украину транши для военной помощи. Впрочем, на пути этому стоит позиция Венгрии.

Венгрия должна разблокировать военные транши в рамках Европейского фонда мира, чтобы помочь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Европа сильна только тогда, когда объединенная

Бербок отметила, что Европа демонстрирует свою силу только тогда, когда объединенная, и война России против Украины в очередной раз это подтвердила. Уже год Евросоюз не может передать транши для военной помощи из Европейского фонда мира из-за позиции Венгрии.

Именно поэтому я, как и мои коллеги здесь, срочно обращаюсь к Венгрии с призывом наконец возобновить поддержку Украины для обеспечения мира,

– заявила Бербок.

Германия объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи

Министр также осудила атаку России по гипермаркету в Харькове и объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму в 60 миллионов евро. Об этом Бербок заявила накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

Она также отметила, что "российский террор направлен именно против людей и против нормальной жизни в Украине". По ее мнению, Россия наносит удары по ТЦ, чтобы распространить страх и террор.

Именно поэтому союзники должны предоставить более широкую поддержку для Украины.

Как федеральное правительство, мы выделяем дополнительно 60 миллионов евро для этого, в частности, для восточной Украины. Потому что на востоке Украины все еще не хватает всего. Люди страдают от российской террористической оккупации уже более двух с половиной лет,

– сказала Бербок.

Она добавила, что немецкое правительство продолжает оказывать гуманитарную помощь на востоке Украины вместе с международными партнерами.

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