В Германии требуют от Орбана срочно разблокировать военную помощь Украине
Уже год ЕС пытается отправить в Украину транши для военной помощи. Впрочем, на пути этому стоит позиция Венгрии.
Венгрия должна разблокировать военные транши в рамках Европейского фонда мира, чтобы помочь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Европа сильна только тогда, когда объединенная
Бербок отметила, что Европа демонстрирует свою силу только тогда, когда объединенная, и война России против Украины в очередной раз это подтвердила. Уже год Евросоюз не может передать транши для военной помощи из Европейского фонда мира из-за позиции Венгрии.
Именно поэтому я, как и мои коллеги здесь, срочно обращаюсь к Венгрии с призывом наконец возобновить поддержку Украины для обеспечения мира,
– заявила Бербок.
Германия объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи
Министр также осудила атаку России по гипермаркету в Харькове и объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму в 60 миллионов евро. Об этом Бербок заявила накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.
Она также отметила, что "российский террор направлен именно против людей и против нормальной жизни в Украине". По ее мнению, Россия наносит удары по ТЦ, чтобы распространить страх и террор.
Именно поэтому союзники должны предоставить более широкую поддержку для Украины.
Как федеральное правительство, мы выделяем дополнительно 60 миллионов евро для этого, в частности, для восточной Украины. Потому что на востоке Украины все еще не хватает всего. Люди страдают от российской террористической оккупации уже более двух с половиной лет,
– сказала Бербок.
Она добавила, что немецкое правительство продолжает оказывать гуманитарную помощь на востоке Украины вместе с международными партнерами.
Военная помощь для Украины: последние новости
- По информации СМИ Испания планирует выделить Украине вооружение на рекордные 1,1 миллиарда евро. Объявить о новом пакете военной помощи планируют уже сегодня, 27 мая, во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.
- В то же время Шольц продолжает убеждать в том, что для пользования ракетами Taurus нужны немецкие офицеры. Он добавил, что Германия поддерживает Украину в ее борьбе, но стремится предотвратить дальнейшую "эскалацию".
- Также есть информация, что Россия устраивает диверсии на территории Европы, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.