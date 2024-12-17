Блокирует транши для Украины и названивает Путину: как в ЕС хотят переиграть Орбана

Венгрия продолжает блокировать выделение 6,6 миллиарда евро на компенсацию странам-членам ЕС за предоставленную военную помощь Украине. Новоназначенная глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас активно работает над разблокированием этих траншей.

Сообщает корреспондентка 24 Канала со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС на условиях анонимности. ЕС рассматривает варианты добровольных взносов для обхода блокировки, однако вопрос до сих пор не решен.

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Новоназначенная руководительница внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сейчас активно работает над разблокированием этих траншей.

Ранее Европейская служба внешнеполитических связей предложила странам-членам ЕС делать добровольные взносы, чтобы избежать дальнейшего блокирования. Однако, пока эти рамки до сих пор не согласованы.

Посмотрим, что из этого получится. На данный момент, ничего нового не могу сказать по этому поводу,

– заявил высокопоставленный чиновник.

Он также прокомментировал "миротворческий звонок" Виктора Орбана к российскому диктатору Владимиру Путину. Дипломат говорит, что это не влияет на внешнюю политику ЕС и не "приведет к каким-то действиям со стороны Европейского Союза".