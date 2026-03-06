Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов к освобождению граждан Украины, – МИД

Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов для освобождения семерых граждан Украины, которых арестовала 6 марта. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские авто.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии СМИ.

Читайте также "Взяли заложников и похитили деньги": главное о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Реагирует ли Венгрия на обращение Украины?

Георгий Тихий заявил, что Украина продолжает требовать немедленного освобождения работников банка и доступа консула.

В то же время, по словам представителя МИД, по состоянию на сейчас, венгерская сторона не осуществила реальных шагов, кроме публичных заявлений.

Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов,

– подчеркнул Тихий.

Напомним, ранее ситуацию с украинскими инкассаторами в Венгрии прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что все, кто причастен к захвату и удержанию граждан Украины как заложников, будут привлечены к ответственности.

По словам главы МИД, Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры, в частности ввести санкции и другие ограничительные меры.

Что известно о задержании инкассаторов?