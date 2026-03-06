Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов к освобождению граждан Украины, – МИД
- Венгрия до сих пор не предприняла реальных шагов по освобождению семи граждан Украины, арестованных 6 марта.
- Украина продолжает требовать освобождения работников банка и доступа консула, но венгерская сторона ограничивается публичными заявлениями.
Венгрия до сих пор не осуществила реальных шагов для освобождения семерых граждан Украины, которых арестовала 6 марта. Речь идет о работниках Ощадбанка, которые сопровождали инкассаторские авто.
Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии СМИ.
Реагирует ли Венгрия на обращение Украины?
Георгий Тихий заявил, что Украина продолжает требовать немедленного освобождения работников банка и доступа консула.
В то же время, по словам представителя МИД, по состоянию на сейчас, венгерская сторона не осуществила реальных шагов, кроме публичных заявлений.
Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов,
– подчеркнул Тихий.
Напомним, ранее ситуацию с украинскими инкассаторами в Венгрии прокомментировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что все, кто причастен к захвату и удержанию граждан Украины как заложников, будут привлечены к ответственности.
По словам главы МИД, Украина оставляет за собой право принять соответствующие меры, в частности ввести санкции и другие ограничительные меры.
Что известно о задержании инкассаторов?
После полуночи 6 марта в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии. Это произошло в Будапеште, и семеро граждан Украины, которые находились в авто, стали фактически заложниками.
В грузе были 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Перевозки выполняли в рамках международного соглашения с "Райффайзен Банк Австрия".
По версии венгерской Национальной налоговой и таможенной службы, задержание произошло в рамках расследования по отмыванию денег. В Будапеште утверждают, что якобы сообщили украинским коллегам о начале процедуры, однако оттуда, мол, не поступило никакого ответа.