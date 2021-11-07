Венгрия "громко" будет поддерживать Украину в НАТО, но после решения недоразумений, – Кулеба

Дмитрий Кулеба считает, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО". Однако для этого необходимо решить спорные вопросы.

Соответствующее заявление об ожиданиях относительно будущей поддержки Киева Будапештом во время форума Re: Open Zakarpattia сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба верит, что Венгрия снова будет поддерживать Украину

Министр назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава венгерского зарубежного ведомства Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО. В то же время он прокомментировал такую возможность для Грузии.

Однако Кулеба убежден, что ситуация изменится "учитывая историю наших двусторонних отношений". Ведь членство Украины в НАТО отвечает интересам Венгрии.

У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем недоразумение, она энергично вернется к громкой поддержки Украины в НАТО,

– подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, в конце сентября руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в Альянс из-за критики газового соглашения с Россией.

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