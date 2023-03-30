Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран": политолог объяснил, в чем блеф

Россия заявила, что внесла Венгрию в список "недружественных стран". По словам посла России в Будапеште, причиной тому стало то, что страна подписалась под санкциями Европейского Союза против Кремля за вторжение в Украину.

Однако подобные заявления являются очередным фейком, Венгрия продолжает не поддерживать Украину в этой войне. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк.

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Давидюк убежден, что этими действиями Россия просто пытается всех обмануть.

Венгрия не поддерживает Украину

Политолог заметил, что Венгрия до сих пор блокирует поставки оружия через свою территорию, которую союзники передают Украине. Наше государство не может логистически использовать их границы.

Более того, Венгрия постоянно заявляет, что они против вступления Украины в НАТО, ЕС.

Они притесняют украинское большинство в Украине, когда пытаются навязать свое будапештское меньшинство. Если говорить о гражданах, проживающих по территории Украины, у нас нет притеснения никакой национальности, а они пытаются придумать мифы и нам навязать свою орбановскую политику.

– добавил говорящий.

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Речь идет о заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийятро о притеснениях венгров на западе Украины, он говорил, что происходит "концентрированная, серьезная атака на венгерское общество" . Речь шла о якобы угрозе закрытия 99 венгерских школ из-за закона Украины о языке.

По словам эксперта, Венгрия принимает только собственную точку зрения. Они говорят о плюрализме образования, но в их украинских школах преподают химию, физику, математику и географию исключительно на венгерском языке.

Давидюк подчеркнул, что так абитуриенты из Украины, проживающие на территории Венгрии, лишаются возможности поступать в европейские вузы.

А это не узурпация? А это не ущемление возможностей ребенка, который хотел бы закончить школу на украинском или английском языках, чтобы поступать по всему миру?,

– заметил спикер.

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Внешняя политика Венгрии

Давидюк убежден, что своим решением Россия пытается "замылить глаза Украине", мол, Венгрия является другом Украины. Однако, к сожалению, это не так. Украина хотела бы дружить с Венгрией, но Виктор Орбан этому мешает.

Орбан не является хорошим соседом, пока он не станет передавать Украине оружие, деньги, медикаменты. Пока он не начнет в Украину пропускать западное оружие, мы отступать не будем и будем с ними вести ту же политику,

– подчеркнул эксперт.

А слова о отказе арестовывать Путина на территории Венгрии политолог назвал плевом в лицо всех международных институтов. Он подчеркнул, что Венгрии должно быть стыдно за решение, будто человек, похищающий детей, не должен понести ответственность.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине