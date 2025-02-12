По такими сообщениями точно стоит не венгерский народ. Как рассказал 24 Каналу председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, на самом деле Кремль дает свои указания Орбану и его заместителям, а те их выполняют.

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Какая задача стоит перед Орбаном

Руководство Венгрии получило указание максимально "расшатать" ситуацию в Украине. Именно для этого глава МИД Петер Сийярто совершил ряд визитов в разные страны, например, в Чехию. Так хотят создать "ядро" вокруг Венгрии, заручиться поддержкой соседних государств.

Заместитель главы МИД Венгрии Леванте Мадьяр, кроме шантажа Украины, хочет сформировать так называемую "пятую колонну" из местных венгров. Он тотально скупает их и пытается дискредитировать Украину в их глазах.

Дело в том, что вышел фильм "Династия", о том, как Орбан захватил власть, как удерживает различные коррупционные схемы и стал самым богатым человеком в Центральной Европе. Венгрия заявила, что этот фильм якобы профинансировала Украина,

– рассказал Тибор Томпа.

Понятно, что это абсолютная чушь, но так хотят обострить ситуацию и сыграть на руку Москве.

В Венгрии сделали новое заявление о российском газе

Петер Сийярто сказал, что Украина якобы взяла на себя гарантии газовой безопасности для Венгрии и не будет атаковать инфраструктуру “Турецкого потока”. Он добавил, что Киев якобы не будет препятствовать поставкам российского газа в Венгрию.

Это тотальная ложь, здесь нельзя доверять даже одной букве. Украина никогда не делала ничего из того, о чем говорит Орбан и Сийярто,

– подчеркнул Тибор Томпа.

Все эти заявления рассчитаны исключительно для венгерского сообщества, чтобы показать якобы выполненную работу. Всем известно, что Сийярто получил награду от главы российского МИД Сергея Лаврова. Это лишь подтверждает, кто именно является заказчиком всех заявлений венгерской стороны.

Он является агентом Кремля, прямым исполнителем всех прихотей, которые ему прописывают в Москве,

– подытожил председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

К слову, Виктор Орбан заявил, что чиновники ЕС "разрушают Европу". Он обвинил их в том, что они отправляют деньги "на безнадежную войну в Украине".