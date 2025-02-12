За такими повідомленнями точно стоїть не угорський народ. Як розповів 24 Каналу голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, насправді Кремль дає свої вказівки Орбану та його заступникам, а ті їх виконують.

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Яке завдання стоїть перед Орбаном

Керівництво Угорщини отримало вказівку максимально "розхитати" ситуацію в Україні. Саме для цього глава МЗС Петер Сіярто здійснив низку візитів у різні країни, наприклад, у Чехію. Так хочуть створити "ядро" навколо Угорщини, заручитися підтримкою сусідніх держав.

Заступник голови МЗС Угорщини Леванте Мадяр, окрім шантажу України, хоче сформувати так звану "п'яту колону" з місцевих угорців. Він тотально скуповує їх і намагається дискредитувати Україну в їхніх очах.

Річ у тому, що вийшов фільм "Династія", про те, як Орбан захопив владу, як утримує різні корупційні схеми та став найбагатшою людиною у Центральній Європі. Угорщина заявила, що цей фільм нібито профінансувала Україна,

– розповів Тібор Томпа.

Зрозуміло, що це абсолютна нісенітниця, але так хочуть загострити ситуацію та зіграти на руку Москві.

В Угорщині зробили нову заяву про російський газ

Петер Сіярто сказав, що Україна нібито взяла на себе гарантії газової безпеки для Угорщини й не атакуватиме інфраструктуру “Турецького потоку”. Він додав, що Київ буцімто не перешкоджатиме постачання російського газу в Угорщину.

Це тотальна брехня, тут не можна довіряти навіть одній букві. Україна ніколи не робила нічого з того, про що говорить Орбан і Сіярто,

– наголосив Тібор Томпа.

Всі ці заяви розраховані виключно для угорської спільноти, щоб показати нібито виконану роботу. Усім відомо, що Сіярто отримав нагороду від глави російського МЗС Сєргєя Лаврова. Це лише підтверджує, хто саме є замовником усіх заяв угорської сторони.

Він є агентом Кремля, прямим виконавцем всіх забаганок, які йому прописують у Москві,

– підсумував голова угорської громади Києва та Київської області.

До слова, Віктор Орбан заявив, що чиновники ЄС "руйнують Європу". Він звинуватив їх у тому, що вони відправляють гроші "на безнадійну війну в Україні".