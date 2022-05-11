"Венгрия маневрирует в соглашении Кремля": почему Орбан упорно блокирует нефтяное эмбарго

Европейский Союз должен на этой неделе уже официально объявить о нефтяном эмбарго, однако Венгрия всячески продолжает блокировать это решение.

Однако здесь совсем не идет речь о вопросах энергетической безопасности. Об этом 24 каналу сказал эксперт центра Разумкова Максим Белявский.

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Он считает этот вопрос исключительно политическим.

На мой взгляд, это вопрос исключительно политический маневр, чтобы угодить Кремлю,

– считает эксперт.

"Мы все, кто работает на энергетическом рынке, прекрасно понимаем и знаем, что господина Орбана объединяет с российским энергетическим комплексом давняя дружба (с Путиным – 24 канал). Поэтому эта дружба сейчас вылезает таким образом", – добавил он.

Технических проблем нет

Что касается технических возможностей, как он добавил, то, например, сегодня стало известно, что ливийское правительство разблокировало мощности морских нефтяных терминалов и добывающих скважин.

Поэтому уже в ближайшие 2 – 3 недели это позволит экспортировать нефть в Европу из Ливии в режиме примерно от 500 тысяч баррелей в сутки.

"Этого будет более чем достаточно, чтобы загрузить на 70 – 80% нефтеперерабатывающие заводы в Хорватии, Словакии и Венгрии. Поэтому никаких технических проблем здесь нет",

– пояснил он.

Что касается санкционного давления

В Ливии правительство разблокировало мощности морского нефтяного терминала и нефтедобывающих скважин, договорившись и оттеснив пророссийских протестантов, которые с апреля 2022 года не давали возможности национальной ливийской компании проводить свою хозяйственную деятельность.

Наверное, как предположил специалист, эта норма была исключена из 6 пакета санкций. В ЕС ожидают, как будет развиваться ситуация, в частности в Ливии.

"С позиции пророссийских протестантов они (санкции – 24 канал) были демонтированы, следовательно, я думаю, что к концу мая первые тысячи тонн баррелей из Ливии начнут поступать на рынок ЕС", – подчеркнул Белявский.

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Поэтому, по его мнению, то, что произошло в Ливии – это уже будет прямая позиция, в частности Еврокомиссии, по Венгрии и Словакии. Он надеется, что эмбарго наложат.

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