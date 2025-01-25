Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России: чего требует Будапешт

На следующей неделе министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят вопрос продления действия санкций против России. Венгрия угрожает заблокировать решение, если ЕС не выполнит ее условие.

В Будапеште также заявили, что в дальнейшем нельзя платить "за чужую войну и одновременно закрывать глаза на риски для энергетической безопасности". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

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Какое условие выдвинула Венгрия

Глава венгерского МИД заявил, что Украина и ЕС должны предоставить гарантии по "энергетической безопасности" страны.

Украина и/или ЕС должны предоставить гарантии, что в будущем не будет никаких препятствий для поставок газа и нефти в Венгрию,

– говорит Сийярто.

Он отмечает, что такую позицию Будапешта он также в субботу, 25 января, изложил главе европейской дипломатии Каи Каллас во время телефонного разговора с ней. Сийярто добавляет, что не нужно убеждать Венгрию, а стоит "получить гарантии от украинцев".

Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Такие действия вызвали недовольство Венгрии. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан угрожает принять ответные меры.

Политик также выступает против быстрого вступления Украины в ЕС и НАТО, ведь считает, что это грозит Венгрии экономическими проблемами и может вызвать конфликт между Североатлантическим альянсом и Россией.