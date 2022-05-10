Венгрия не та страна, которая что-то заблокирует, – Тужанский о позиции государства по санкциям
Венгрия продолжает блокировать 6 пакет санкции Евросоюза против России, в частности, относительно эмбарго на нефть.
Удастся ли прийти к компромиссу – увидим по результатам. Однако здесь стоит не столько вопрос компромисса, сколько денег. Об этом 24 каналу сказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.
Внимание Президент Еврокомиссии едет в Венгрию: будет говорить с Орбаном о нефтяном эмбарго
По его словам, он уверен, что в кулуарах переговоров между ЕС и Венгрией говорится об общей сумме денег, на которые Венгрия может рассчитывать, чтобы адаптировать нефтяной рынок страны к реальности без российской нефти.
А эта ситуация неотвратимая. Это Орбан понимает. Так что не стоит обращать внимание на медийную риторику в этом русле, лучше смотреть непосредственно на решения. Венгрия – это не та страна, которая может что-то реально заблокировать в Евросоюзе, несмотря на заявления,
– подчеркнул Тужанский.
Возможен ли компромисс между ЕС и Венгрией
По мнению эксперта, Орбан просто не хочет терять деньги, но он пытается выторговать у ЕС не только компенсации или отстранение Венгрии от эмбарго. В то же время президент страны хочет договориться об "общих рамках" европейских денег в Венгрии.Справка. Венгрия и Словакия будут иметь время до конца 2024 года, чтобы отказаться от российской нефти, по данным источников СМИ. А Чехии дадут время до июня 2024 года.
И подчеркнул, очень важно учитывать, что сегодня в контексте отношений Брюсселя и Будапешта говорится не только об эмбарго на нефть. Против Венгрии также запустили беспрецедентный процесс со стороны Еврокомиссии по использованию европейских фондов в Венгрии.
"Речь идет и о базовых европейских деньгах, которые распределяются между странами согласно бюджету. Поэтому страна может потерять значительную часть из-за подозрений в коррупции", — пояснил он.
Вместе с тем он убежден, что 6-й пакет санкций будет однозначно введен. Это будет поражение России.
Шестой пакет санкций против России от ЕС
- Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России. Все это на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Однако, чтобы запреты вступили в силу, их должны поддержать страны Европейского Союза.
- Так, новый пакет санкций Еврокомиссия предлагает, в частности, ввести эмбарго на российскую нефть. Также под санкции может попасть и российский Сбербанк. Его хотят отключить от системы SWIFT.
- Кроме того, запретят работу пропагандистов и введут санкции против военных руководителей, причастных к зверствам россиян в Киевской области.
- Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 5 мая заявил, что страны ЕС почти пришли к согласию по 6 пакету санкций против России.
Венгрия блокирует санкции против России: что нужно знать
- Однако санкции против России подверг критике друг Владимира Путина – президент Венгрии Виктор Орбан. Тот назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой". По его мнению, ни Венгрия, ни ЕС не готовы отказаться от российских энергоносителей.
- Уже 8 мая прошла встреча послов Европейского Союза. К сожалению, она окончилась безрезультатно: Венгрия продолжила блокировать пакет санкций и не соглашалась с эмбарго на нефть.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не поддержит инициативу Еврокомиссии относительно санкций против России. Поскольку, по его словам, ограничения создадут проблемы самой Венгрии.
- Похоже, что убедить Будапешт решила лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вскоре она встретится с Орбаном и будет говорить о нефтяном эмбарго.