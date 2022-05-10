Венгрия не та страна, которая что-то заблокирует, – Тужанский о позиции государства по санкциям

Венгрия продолжает блокировать 6 пакет санкции Евросоюза против России, в частности, относительно эмбарго на нефть.

Удастся ли прийти к компромиссу – увидим по результатам. Однако здесь стоит не столько вопрос компромисса, сколько денег. Об этом 24 каналу сказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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По его словам, он уверен, что в кулуарах переговоров между ЕС и Венгрией говорится об общей сумме денег, на которые Венгрия может рассчитывать, чтобы адаптировать нефтяной рынок страны к реальности без российской нефти.

А эта ситуация неотвратимая. Это Орбан понимает. Так что не стоит обращать внимание на медийную риторику в этом русле, лучше смотреть непосредственно на решения. Венгрия – это не та страна, которая может что-то реально заблокировать в Евросоюзе, несмотря на заявления,

– подчеркнул Тужанский.

Возможен ли компромисс между ЕС и Венгрией

По мнению эксперта, Орбан просто не хочет терять деньги, но он пытается выторговать у ЕС не только компенсации или отстранение Венгрии от эмбарго. В то же время президент страны хочет договориться об "общих рамках" европейских денег в Венгрии.

Венгрия и Словакия будут иметь время до конца 2024 года , чтобы отказаться от российской нефти, по данным источников СМИ. А Чехии дадут время до июня 2024 года.

И подчеркнул, очень важно учитывать, что сегодня в контексте отношений Брюсселя и Будапешта говорится не только об эмбарго на нефть. Против Венгрии также запустили беспрецедентный процесс со стороны Еврокомиссии по использованию европейских фондов в Венгрии.

"Речь идет и о базовых европейских деньгах, которые распределяются между странами согласно бюджету. Поэтому страна может потерять значительную часть из-за подозрений в коррупции", — пояснил он.

Вместе с тем он убежден, что 6-й пакет санкций будет однозначно введен. Это будет поражение России.

Шестой пакет санкций против России от ЕС

Европейская комиссия еще 4 мая подготовила проект 6-го пакета санкций против России. Все это на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину. Однако, чтобы запреты вступили в силу, их должны поддержать страны Европейского Союза.

Так, новый пакет санкций Еврокомиссия предлагает, в частности, ввести эмбарго на российскую нефть. Также под санкции может попасть и российский Сбербанк. Его хотят отключить от системы SWIFT.

Кроме того, запретят работу пропагандистов и введут санкции против военных руководителей, причастных к зверствам россиян в Киевской области.

Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 5 мая заявил, что страны ЕС почти пришли к согласию по 6 пакету санкций против России.

Венгрия блокирует санкции против России: что нужно знать