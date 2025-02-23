Зеленский напомнил Орбану, что НАТО не должно было расширяться на Венгрию

Владимир Зеленский вспомнил о разговорах, что НАТО якобы несет ответственность за войну, ведь оно имело договоренности с Россией не расширяться на восток. Он обратился к венгерскому и словацкому лидерам, которые спекулируют на этом вопросе, и напомнил, что они тоже часть Восточной Европы.

Разговоры о нерасширении НАТО на восток вредят безопасности как Венгрии, так я Словакии, чьи лидеры об этом любят говорить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Почему в Венгрии и Словакии не должны говорить о нерасширении НАТО на восток

Зеленский отметил, что если НАТО и Москва договаривались, что НАТО не будет расширяться на восток, то почему Венгрия встигла в Альянс. Он считает, что ей или Словакии не стоит поднимать этот вопрос.

У меня вопрос: каким образом лидер Венгрии, страны которая получила членство НАТО в 1999 году и входила в список тех стран, на которые не должно было распространяться расширение НАТО, не боится поднимать этот вопрос. Если отматывать все назад, то в списке этих стран, которые, по мнению Путина, не должны быть в НАТО после розподу Советского Союза, будут Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния, Балтийские страны, Польша, Словакия. Большой привет Фицо и Орбану,

– сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что такие заявления из уст Орбана или Фицо ставят их собственные страны под удар. Ведь, если Украина не выстоит, то они будут следующими.

Президент Украины отметил, что этот пример является очень опасной риторикой.

Я хочу, чтобы президент Трамп разговаривал со мной, с теми, кто за столом, а не ходят вокруг этого стола,

– подчеркнул Зеленский.