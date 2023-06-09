Это жест РПЦ, – в Венгрии подтвердили информацию о передаче украинских военнопленных
Источник:ATV
Венгрия подтвердила заявление Российской православной церкви о передаче пленных украинцев. Накануне в ГУР отметили, что проверяют информацию.
Информацию о том, что РПЦ передала Венгрии военнопленных, подтвердил вице-премьер Жолт Шемьен. По данным СМИ, речь идет об 11 украинцах.
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Венгрия подтвердила передачу пленных украинцев
Все это является жестом РПЦ в отношении Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой,
– цинично заявил вице-премьер.
Жолт Шемьен в Венгрии отвечает за церковные дела. Он прокомментировал координацию транспортировки пленных. Заявил, что это его "человеческий и патриотический долг".Обратите внимание! Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина проверяет информацию о передаче наших людей. В частности, МИД связался с венгерскими дипломатами. Однако в Будапеште тогда не подтверждали данную информацию. Кроме того, заявления РПЦ ранее не подтверждал и Жолт Шемьен.
Также Юсов добавил, что разведка располагала информацией об ИПСО, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ. В частности, ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС.
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Что этому предшествовало
- Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что РПЦ планирует передать часть пленных украинцев Венгрии. Собеседник издания отметил, что это решение не было согласовано с Украиной.
- Также источник рассказывал, что Кирилл Гундяев собирается передать "не менее 11 украинских военнопленных".
- В то же время добавил, что Россия в очередной раз планирует актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".
- В четверг, 8 июня, пресс-служба РПЦ опубликовала сообщение, что якобы "по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы украинских военнопленных закарпатского происхождения".