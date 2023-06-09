Это жест РПЦ, – в Венгрии подтвердили информацию о передаче украинских военнопленных

Венгрия подтвердила заявление Российской православной церкви о передаче пленных украинцев. Накануне в ГУР отметили, что проверяют информацию.

Информацию о том, что РПЦ передала Венгрии военнопленных, подтвердил вице-премьер Жолт Шемьен. По данным СМИ, речь идет об 11 украинцах.

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Венгрия подтвердила передачу пленных украинцев

Все это является жестом РПЦ в отношении Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой,

– цинично заявил вице-премьер.

Жолт Шемьен в Венгрии отвечает за церковные дела. Он прокомментировал координацию транспортировки пленных. Заявил, что это его "человеческий и патриотический долг".

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина проверяет информацию о передаче наших людей. В частности, МИД связался с венгерскими дипломатами. Однако в Будапеште тогда не подтверждали данную информацию. Кроме того, заявления РПЦ ранее не подтверждал и Жолт Шемьен.Также Юсов добавил, что разведка располагала информацией об ИПСО, которую готовили российские спецслужбы с участием РПЦ. В частности, ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС.

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