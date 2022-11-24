Венгрия поддержала выделение Украине 18 миллиардов евро в рамках пакета ЕС

Венгрия предоставит 187 миллионов евро финансовой помощи Украине. Это вклад в запланированый пакет поддержки ЕС в 2023 году.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что оно готово выплатить свою долю поддержки Украине. Однако планируется выплатить ее на двусторонней основе, а не через общий займ ЕС.

Кстати Венгрия блокировала помощь Украине

Венгрия поддержала выделение Украине 18 миллиардов евро

Правительство продолжает участвовать в финансовой поддержке Украины, охваченной войной. Поэтому он призывает министра финансов обеспечить выделение 187 миллионов евро, которые будут долей Венгрии в 18 миллиардах евро кредита от ЕС, предоставленного Украине,

– говорится в постановлении венгерского правительства.

В документе, подписанном Орбаном, отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто должен начать переговоры с Украиной для разработки соглашения, необходимого для финансовой помощи.

Венгрия сотрудничает с Ираном

17 ноября глава МИД Венгрии объявил о начале экономического сотрудничества с Ираном. Он заявил, что это необходимо для реинтеграции подсанкционной страны в систему международного сотрудничества.

Отметим, что Иран поставляет России вооружение. В частности, оккупанты неоднократно атаковали нашу страну иранскими дронами-камикадзе.

Также стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном.

Напомним, что Венгрия постоянно блокирует санкции ЕС против России. Вряд ли это прямое указание Путина, это позиция лично Орбана, на которой на самом деле и держатся его рейтинги.

Кстати, Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать. Будапешт воздержался во время голосования по принятию решения о тренировочной миссии для украинских сил.

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