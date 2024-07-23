В Венгрии – истерика из-за нехватки российской нефти: Сийярто выставил Киеву циничный ультиматум

Венгрия заявила, что будет продолжать блокировать программу финансирования военной помощи Украине от ЕС. Однако есть одно требование, которое Будапешт объявил, для разблокирования средств.

Речь идет о помощи в размере 6,5 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира. Впрочем, для ее разблокирования Венгрия требует возобновления поставок российской нефти.

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Венгрия поставила Украине ультиматум

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергоснабжение Венгрии и Словакии якобы под угрозой, поскольку 33% и 40 – 45% их импорта сырой нефти приходится на российскую компанию "Лукойл", и нефть идет транзитом через Украину.

По его словам, в соглашении об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной четко указано, что наше государство не может полностью или частично прерывать транзит энергоносителей через свою территорию в страны ЕС.

Поэтому глава МИД Венгрии считает, что Еврокомиссии будет трудно поддержать Украину в этом вопросе. Однако Будапешт не остановится и все равно не ограничится одной лишь жалобой в ЕС

Я дал понять, что пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате 6,5 миллиарда евро компенсации за поставки оружия из Европейской миротворческой программы. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 миллиарда евро, которой мы способствуем, пока Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения,

– заявил он.

Сийярто говорит, что здесь "кристально чистая ситуация", и Еврокомиссия должна действительно давить на Украину, чтобы снова разрешить поставки нефти "Лукойла" через наше государство.

Сейчас исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии относительно влияния решения Украины прекратить поставки нефти "Лукойл".