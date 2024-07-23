Йдеться про допомогу у розмірі 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Втім, для її розблокування Угорщина вимагає відновлення постачання російської нафти.

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Угорщина поставила Україні ультиматум

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що енергопостачання Угорщини та Словаччини нібито під загрозою, оскільки 33% і 40 – 45% їх імпорту сирої нафти припадає на російську компанію "Лукойл" і нафта йде транзитом через Україну.

За його словами, в угоді про асоціацію між Європейським Союзом та Україною чітко зазначено, що наша держава не може повністю або частково переривати транзит енергоносіїв через свою територію до країн ЄС.

Тож очільник МЗС Угорщини вважає, що Єврокомісії буде важко підтримати Україну в цьому питанні. Однак Будапешт не зупиниться та все одно не обмежиться самою лише скаргою до ЄС

Я дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною, всі повинні забути про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за постачання зброї з Європейської миротворчої програми. Тому що як виглядатиме виплата 6,5 мільярдів євро, якій ми сприяємо, поки Україна загрожує безпеці нашого енергопостачання,

– заявив він.

Сіярто каже, що тут "кристально чиста ситуація", і Єврокомісія повинна справді тиснути на Україну, щоб знову дозволити постачання нафти "Лукойлу" через нашу державу.

Наразі виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав листа від міністрів закордонних справ Угорщини та Словаччини щодо впливу рішення України припинити постачання нафти "Лукойл".