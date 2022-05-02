Венгрия пригрозила наложить вето на любое предложение ЕС по нефтяному эмбарго против России

Венгрия продолжает показывать свою пророссийскую позицию. В этот раз министр страны Гергель Гуляш заявил, что на оглашение любого предложения ЕС, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России, правительство Венгрии наложит вето.

О таком категоричном заявлении правительству Венгрии сообщила американская компания Bloomberg.

Читайте также Три страны отозвали свое право вето относительно эмбарго на российскую нефть

Министр Венгрии об энергетических санкциях против России

Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику.

– заявил Гуляш.

Европейский Союз планирует уже до конца этого года предложить запрет на российскую нефть. Причиной этого решения является полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украины. Согласно этому запрету ограничения на импорт российских энергоносителей будут вводиться постепенно.

Противостояние Будапешта в расширении санкций против России

Уже не раз звучали заявления правительства Венгрии о непринятии ограничений против России. Страна имеет большую зависимость от российской энергии, поэтому всячески пыталась отсрочить принятие ЕС эмбарго на энергоносители России.

Также от министра прозвучало заявление, что в предложении Еврокомиссии по санкциям против импорта российской энергии нет никакого смысла.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – резюмировал Гуляш.

Ранее сообщалось, что Венгрия согласилась платить за импорт российского газа по рублям. Это был один из вариантов России обойти санкции, которые правительство Избрана поддержало. В частности, известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Вчера, 1 мая, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях разговора с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В нем говорилось, что следующий раунд санкций против России должен содержать нефтяное эмбарго страны-агрессора.

Последние новости о санкциях против России:

1 мая сообщалось о решении Германии в поддержке введения эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций. Это произошло на встрече представителей стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Правительство Германии поддержало решение ЕС ввести санкции на импорт урана из России, поскольку он служит топливом для энергетических реакторов на атомных станциях.

В частности, правительство Финляндии не согласилось платить за российский газ рублями, а значит, готовится к прекращению поставок газа из России. Также премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что нужно увеличить военно-техническую помощь Украине.

Чтобы противостоять стране-агрессору на газовом рынке и ограничить зависимость ЕС от российских поставок, страны Восточной Европы будут строить новые газопроводы. В частности, к июню этого года будет построен газопровод между Грецией и Болгарией. Он позволит двум странам и их соседям получить доступ к новым источникам.

Вас это может заинтересовать – Германии предложили принять ленд-лиз для Украины по примеру США: смотрите видео