Венгрия шантажирует также Болгарию: грозится не впустить в Шенгенскую зону из-за российского газа

Венгрия шантажирует не только Украину. Она начала также давить на Болгарию. Угрожает, что не впустит государство в Шенгенскую зону.

Как отмечают в издании, Венгрия наложит вето на вступление Болгарии в европейскую безвизовую Шенгенскую зону. На такой шаг Будапешт готов пойти, если София не пойдет на уступки.

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Орбан продолжает подыгрывать Кремлю

Итак, Будапешт требует от Софии отменить налог на транзит российского газа. Об этом в субботу 16 декабря заявило Министерство иностранных дел Венгрии.

Известно, что угроза вето возникла после того, как 14 декабря 26 стран-членов ЕС, кроме Венгрии, договорились о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Обойти ограничения со стороны Орбана удалось, попросив его перед голосованием покинуть зал заседаний.

Министерство иностранных дел Венгрии, ссылаясь на главу Петера Сийярто, заявило, что страна дала понять Болгарии, что наложит вето на ее вступление. И сделает это, если соответствующий налог на основной маршрут импорта венгерского газа останется в силе. Собственно, соответствующий налог, жалуются в Будапеште, сделает стоимость газа выше на 20%. К слову, в Софии подчеркивают, что с претензиями по этому поводу следует обращаться к "Газпрому"

В Будапеште обижены на новости о "кофейничество" Орбана

Обратите внимание, что немецкий канцлер Олаф Шольц перед началом голосования о старте переговоров между Украиной и ЕС предложил Виктору Орбану покинуть зал. Вскоре в Будапеште назвали написавшее об этом медиа "легкомысленным".

Интересно, что сначала об этом рассказали в издании Politico. Позже Олаф Шольц подтвердил кофейную историю с Орбаном. А в эфире подкаста венгерского портала Mandiner ситуацию прокомментировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Информацию о кофейничестве Виктора Орбана он не подтвердил. Но заявил, что Politico, которое об этом сообщало, убежден он, – легкомысленный таблоид, который даже упоминать не стоит.

Я рекомендую, чтобы в таких серьезных местах как этот подкаст такие легкомысленные таблоиды как Politico даже не упоминались,

– сказал Сиярто.

Также Петер Сиярто считает, что решение о старте переговоров с Украиной якобы не будет иметь практического применения.