Як зазначають у виданні, Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до європейської безвізової Шенгенської зони. На такий крок Будапешт готовий піти, якщо Софія не піде на поступки.

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Орбан продовжує підігравати Кремлю

Отже, Будапешт вимагає від Софії скасувати податок на транзит російського газу. Про це у суботу 16 грудня заявило Міністерство закордонних справ Угорщини.

Відомо, що загроза вето з'явилася після того, як 14 грудня 26 країн-членів ЄС, крім Угорщини, домовилися про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Оминути обмеження з боку Орбана вдалося, попросивши його перед голосуванням покинути залу засідань.

Міністерство закордонних справ Угорщини, посилаючись на главу Петера Сіярто, заявило, що країна дала зрозуміти Болгарії, що накладе вето на її вступ. І зробить це, якщо відповідний податок на основний маршрут імпорту угорського газу залишиться чинним. Власне, відповідний податок, бідкаються у Будапешті, зробить вартість газу вищою на 20%. До слова, у Софії наголошують, що з претензіями щодо цього варто звертатися до "Газпрому"

У Будапешті ображені на новини про "кавування" Орбана

Звернімо увагу, що німецький канцлер Олаф Шольц перед початком голосування про старт переговорів між Україною та ЄС запропонував Вікторові Орбану покинути залу. Невдовзі у Будапешті назвали медіа, яке про це написало, "легковажним".

Цікаво, що спершу про це розповіли у виданні Politico. Пізніше Олаф Шольц підтвердив кавову історію з Орбаном. А в ефірі подкасту угорського порталу Mandiner ситуацію прокоментував очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

Інформацію про кавування Віктора Орбана він не підтвердив. Але заявив, що Politico, яке про це повідомляло, переконаний він, – легковажний таблоїд, який навіть згадувати не варто.

Я рекомендую, щоб у таких серйозних місцях, як цей подкаст, такі легковажні таблоїди як Politico навіть не згадувалися,

– сказав Сіярто.

Також Петер Сіярто вважає, що рішення про старт перемовин з Україною буцімто не матиме практичного застосування.