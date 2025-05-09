Украина и Венгрия обвинили друг друга в шпионаже: что известно об инциденте
- СБУ разоблачила агентурную группу, которая работала на Венгрию, и задержала двух агентов, изучавших обороноспособность Украины на Закарпатье.
- Венгрия в ответ выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
- Обоим задержанным в Украине выдвинули подозрение в государственной измене, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ впервые разоблачила агентурную группу, которая работала на Венгрию, она изучала обороноспособность Украины на Закарпатье. На это Венгрия высказала зеркальные обвинения, выслав двух украинских дипломатов, которых назвали "шпионами".
Что известно о первом случае разоблаченного венгерского шпионажа за Украиной, и какой дипломатический скандал вытекает из этого – разобрался 24 Канал.
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СБУ разоблачила венгерскую агентурную группу в Украине
СБУ удалось задержать 2 агентов. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, личность которого уже также идентифицирована. Ее не разглашают.
Одним из шпионов оказался 40-летний бывший военный Украины из Береговского района Закарпатской области. В "режиме ожидания" он был с 2021 года, а "активировали" его в сентябре 2024 года.
Другой агент также оказалась бывшей военной. Она уволилась из подразделения в 2025 году.
Обоих фигурантов задержали по месту жительства и нашли там телефоны и другие доказательства подрывной деятельности.
Им влучили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и взяли под стражу.
Какую цель преследовали венгерские шпионы
Известно, что человек должен был узнать о настроениях населения Закарпатья и получить информацию о том:
- какая будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные;
- какое военное снаряжение и вооружение можно купить на черном рынке области;
- какая ситуация с миграцией венгерского населения;
- какие военные силы расположены в регионе, много ли транспорта и боевых машин;
- насколько укомплектованы правоохранители, какова их численность и тому подобное.
Агент лично разведывал, где размещены войска и ЗРК С-300 на Закарпатье. Как только он собрал нужную информацию, выехал в Венгрию, чтобы отчитаться.
Для пересечения границы предатель оформил справку смотрителя за больным отцом, который нуждается в лечении в иностранных учреждениях,
– установили в СБУ.
На выполнение задач ему выделяли средства. Он должен был в частности подыскивать сеть информаторов. Шпион пытался завербовать по меньшей мере 2 человек.
Венгрия рассчитывала впоследствии получать данные также из прифронтовых и фронтовых регионов.
"В марте этого года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи", – добавили в СБУ.
Тогда он получил новые задачи:
- выявлять служебные авто, принадлежащих представителям Сил безопасности и обороны Закарпатья;
- находить и передавать данные о потерях ВСУ на войне и актуальные события с линии фронта.
Мужчина уже даже нашел нужный контакт в Силах обороны.
Его коллега имела задание информировать венгерские спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в регионе и об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.
Какой стала реакция Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сначала заявил, что ничего не знает о разоблаченной группе венгерских шпионов и говорит, что таким образом может проводиться "антивенгерская пропаганда".
Он добавил, что пропаганда, которая обвиняет в чем-то Венгрию, в Украине звучит часто. По его словам, в большинстве случаев такие заявления не являются обоснованными.
Впрочем, уже через несколько часов Сийярто выступил с обращением. Он заявил, что Венгрия высылает двух украинских дипломатов из страны. Их обвиняют, как ни странно, в шпионаже.
Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште,
– заявил глава МИД Венгрии.
В отношении подозреваемых продолжаются судебные процессы
В Шевченковском суде Киева начался судебный процесс над одним из шпионов. Суд вынес ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток.
Адвокат подозреваемого Михаил Якимчук сообщил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. По словам адвоката, дальнейшие действия, в частности возможное представление апелляции, согласовывать с подзащитным.
Другой подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения залога.
Обоим злоумышленникам согласно объявленному подозрению грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.