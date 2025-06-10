Венгрия следит за украинской ПВО: Орбан может за это "поплатиться"

Военная служба национальной безопасности Венгрии искала уязвимые места Украины в приграничном регионе. В частности, ее интересовала информация о расположении систем ПВО.

Такие странные действия со стороны венгерского правительства вызывают немало вопросов. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом объяснил, что Виктор Орбан уже находится в неудобном положении, а скандал с разведкой может еще больше пошатнуть его власть.

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Орбан оказался "на шпагате"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия искала уязвимые места Украины в Закарпатье и "десятки раз" пыталась вмешаться во внутренние дела Украины.

В частности, говорится о том, что военная служба национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) искала информацию о расположении систем противовоздушной обороны, украинских воинских частей и даже отношение местных к присутствию венгерских миротворцев в регионе. Известно также, что вопрос военного характера поднимали в 2024 – 2025 годах, а последний раз информацию передали в этом марте.

Это украинское дипломатическое "контрнаступление". Зеленский персонально подчеркнул, что не обвиняет (Виктора) Обрана, а обвиняет военную разведку Венгрии. Украина заявила, что у нас есть дополнительная разведка, которую мы не хотим, но можем опубликовать, и это ударит по венгерскому правительству,

– отметил Олег Саакян.

В целом эта ситуация действительно может вызвать много вопросов к Венгрии, отношение к которой в Евросоюзе и без того напряженное. Представитель любой страны-члена ЕС может выйти с заявлением, что не просил Будапешт о подобных действиях, и снова задать логичный вопрос: для чего Венгрии нужны такие чувствительные данные об Украине?

"Это загоняет Орбана в более узкое поле маневра, и Украина пытается выбить у него возможность манипулировать о том, что Киев, мол, как-то вмешивается во внутренние дела Венгрии. У нас есть данные и вопрос, для чего им данные о наших С-300? Чтобы защитить венгерское население или это вопрос внешнеполитических интересов в рамках венгерско-российских отношений?", – отметил политолог.

Сейчас Виктор Орбан находится в сложной позиции, в частности финансовой и электоральной. Более того, в Европе уже поднимают вопрос о лишении финансирования Венгрии из-за их отказа от сотрудничества во многих вопросах.

"Конечно, Орбан ищет возможность как-то "пропетлять". В своем интервью он заявлял, что Россия агрессор и Украина героически борется, но в то же время он выступает за снятие санкций с России. Такой микс признания реальности и пророссийские нарративы как нельзя лучше демонстрируют, в каком "шпагате" оказался Орбан", – объяснил Саакян.

Напомним также, что в конце мая Виктор Орбан обвинил Украину в усилении шпионской деятельности на территории Венгрии.

Он заявил, что венгерская оппозиция якобы имеет связи с украинской спецслужбой и провоенной пропагандистской сетью.