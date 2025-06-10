Такі дивні дії з боку угорського уряду викликають чимало запитань. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом пояснив, що Віктор Орбан уже перебуває у незручному становищі, а скандал з розвідкою може ще більше похитнути його владу.

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Орбан опинився "на шпагаті"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина шукала вразливі місця України в Закарпатті та "десятки разів" намагалася втрутитися у внутрішні справи України.

Зокрема, мовиться про те, що військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала інформацію про розташування систем протиповітряної оборони, українських військових частин та навіть ставлення місцевих до присутності угорських миротворців у регіоні. Відомо також, що питання військового характеру порушували у 2024 – 2025 роках, а востаннє інформацію передали цього березня.

Це український дипломатичний "контрнаступ". Зеленський персонально підкреслив, що не звинувачує (Віктора) Обрана, а звинувачує військову розвідку Угорщини. Україна заявила, що у нас є додаткова розвідка, яку ми не хочемо, але можемо опублікувати, і це вдарить по угорському уряду,

– зазначив Олег Саакян.

Загалом ця ситуація справді може викликати багато питань до Угорщини, ставлення до якої у Євросоюзі і без того напружене. Представник будь-якої країни-члена ЄС може вийти із заявою, що не просив Будапешт про подібні дії, й знову поставити логічне запитання: для чого Угорщині потрібні такі чутливі дані про Україну?

"Це заганяє Орбана у вужче поле маневру, і Україна намагається вибити у нього можливість маніпулювати про те, що Київ, мовляв, якось втручається у внутрішні справи Угорщині. У нас є дані і запитання, для чого їм дані про наші С-300? Щоб захистити угорське населення чи це питання зовнішньополітичних інтересів у рамках угорсько-російських відносин?", – зауважив політолог.

Зараз Віктор Орбан перебуває у складній позиції, зокрема фінансовій та електоральній. Ба більше, у Європі уже порушують питання щодо позбавлення фінансування Угорщини через їхню відмову від співпраці у багатьох питаннях.

"Звісно, Орбан шукає можливість якось "пропетляти". У своєму інтерв'ю він заявляв, що Росія агресор і Україна героїчно бореться, але водночас він виступає за зняття санкції з Росії. Такий мікс визнання реальності і проросійські наративи якнайкраще демонструють, у якому "шпагаті" опинився Орбан", – пояснив Саакян.

Нагадаємо також, що наприкінці травня Віктор Орбан звинуватив Україну в посиленні шпигунської діяльності на території Угорщини.

Він заявив, що угорська опозиція нібито має зв'язки з українською спецслужбою і провоєнною пропагандистською мережею.