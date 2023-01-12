Гражданка Венгрии угрожала обстрелять парламент в Будапеште ракетами

В начале января в сети появилось видео, на котором гражданка Венгрии угрожала парламенту своей страны ракетным обстрелом. Возможной трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному мужчине.

Так, на следующий день после публикации видео заметил мужчина. Он сразу отреагировал и сообщил в полицию.

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Оперативная работа правоохранителей

Как сообщили в венгерском издании, правоохранители открыли уголовное производство по факту угрозы общественной опасности. Более того, им уже удалось идентифицировать человека, который загрузил в сеть видео.

И хотя по указанному адресу и предполагаемому местонахождению женщину найти не удалось, однако они смогли связаться с ней по телефону. В разговоре она сообщила, что находится за границей.

Однако долго бегать от правосудия правонарушительнице не удалось – в тот же вечер ее арестовали на железнодорожном вокзале Будапешта Ньюгати.

При задержании обнаружили еще одну причину для производства

Правоохранители допросили женщину по подозрению в совершении преступления, угрожающего общественной опасности. Она сообщила, что свое видео она записала и выложила в сеть только с развлекательной целью, а также отрицала свою вину. Однако полиция Будапешта не восприняла шутку и заключила ее под стражу.

Также правоохранители сообщили, что во время задержания у правонарушительницы обнаружили несколько граммов подозрительного вещества, похожего на наркотики. Из-за этого также было открыто производство.