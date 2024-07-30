В Евросоюзе требуют принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз россиянам

Венгрия недавно упростила условия въезда для граждан России. В Евросоюзе считают, что решение Будапешта ослабить визовые ограничения для российских туристов –это открытая дверь для шпионов

Поэтому лидеры Европейского Союза должны принять срочные контрмеры. Так считает председатель крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер.

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Что говорят в ЕС о действиях Венгрии

Манфред Вебер уверяет, что выдача россиянам, которые не прошли проверку, виз Европейского Союза позволит им беспрепятственно путешествовать большей частью ЕС и повлечет "серьезные опасения относительно национальной безопасности".

Поэтому, председатель крупнейшей партии Европарламента направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров, который состоится уже в октябре 2024 года.

Недавно Венгрия обнародовала подробности новой системы ускоренного получения виз, что позволяет гражданам восьми стран. Среди них, как ни странно, оказались Беларусь и Россия, что позволяет им въезжать в страны ЕС без проверок безопасности и других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям. Однако на дамку Вебера, такая новая иммиграционная система вызывает сомнения и может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности".

По его словам, потенциально это может позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, создавая серьезный риск для национальной безопасности".

Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС,

– подчеркнул европейский чиновник.

Глава "Европейской народной партии" обратился к Евросоюзу с требованием принять меры для защиты целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.