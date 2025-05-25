Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе: аналитик ответил, как достичь этого

Венгрия на протяжении длительного времени злоупотребляет своим правом вето в ЕС. Над ней постепенно повисает "дамоклов меч" с лишением права голоса. Если премьер Виктор Орбан будет и дальше капризничать, то когда-то все оборвется.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Известно, что Орбан регулярно блокирует инициативы, на которые соглашаются другие страны ЕС и еще и очень любит Россию и Китай. К примеру, сейчас Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

К теме Орбан стремится предотвратить план ЕС по отказу от российских энергоносителей

Лишат ли Венгрию права голоса в ЕС

Известно, что 27 мая Совет ЕС проведет уже 8 слушания по лишения Венгрии права голоса из-за того, что она нарушает ценности, на которых базируется Евросоюз. По словам Саакяна, ЕС может это сделать, но вряд ли там примут решение именно сейчас.

Такую норму еще никогда в ЕС не задействовали. Сейчас там проходят процедуры, накапливают легитимность решения и формируют механизм его реализации. Каждый раз Венгрии показывают, что "дамоклов меч" опускается все ниже над ними.

Сейчас пошел новый виток давления на Венгрию, чтобы она не злоупотребляла правом вето. Одно дело, когда страна защищает свои национальные интересы, применяя право вето. Другое дело, когда кто-то продает это право Китаю и России; капризничает; а также – заигрывает с электоральными настроениями. Это злоупотребление противоречит принципам, на которых стоит ЕС,

– объяснил Саакян.

Сейчас разные "хорошие и плохие русские" начинают "выть", что нарушается европейская демократия. Но никто из них, конечно, не говорит, что существуют определенные правовые нормы. И злоупотребление своими правами так же недопустимо.

Венгрия подставляет другие страны Евросоюза. Там не хотели бы лишать ее права голоса. Это создает прецедент, который когда-то могут использовать против других государств и за меньшие "проступки". Каждый хочет иметь возможность в случае угрозы применить вето. Поэтому Европе сложно лишить Венгрию ее возможностью манипулировать правом вето.

Ситуация в Орбана в целом сложная. Его политическая сила уже на втором месте. Он еще и поддержал праворадикального кандидата в Румынии, чтобы вместе противодействовать Брюсселю. Но тот посягает на земли Венгрии. Также там пересматривают бюджет, потому что Венгрии не хватает денег. Им нужны европейские деньги. Европа же говорит, что не даст денег и отберет право голоса,

– пояснил Саакян.

Поэтому перед Орбаном стоит выбор. Или он продолжает злоупотреблять правом вето – и окажется без денег и права голоса. Или же он в правильный момент пойдет попить кофе или выйдет в туалет.