Путин "выкручивает ему руки", – Жданов об истерике Орбана из-за предстоящего контрнаступления ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз оскандалился. В этот раз он заявил, что контрнаступление ВСУ приведет к "кровопролитию" и призвал Украину к "мирным переговорам" с Россией. Возможно, у российского диктатора Владимира Путина есть компромат на Орбана.

Такое мнение в своем стриме озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, Орбан подвергает сомнению членство Венгрии в Евросоюзе.

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"Я представляю, сколько ему (Орбану – 24 Канал) нужно было "накосячить", что Путин "выкручивает ему руки" и заставляет идти против здравого смысла, делать заявления и даже подвергать сомнению участие Венгрии в ЕС. У Путина должна быть толстая папка с компроматом на Орбана, что он так "стелется" перед ним", – предположил он.

"Венгрия вставляет палки в колеса"

Жданов отметил: Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ вроде бы повлечет за собой "кровопролитие". Однако умолчал о том, что именно Россия начала войну, не призывал к выводу оккупационных войск из Украины.

Венгрия везде вставляет палки в колеса: в сотрудничестве Украины с НАТО, ЕС, особенно когда это касается военной и финансовой помощи. Евросоюзу приходится прилагать немалые усилия, чтобы устранять препятствия со стороны Венгрии,

– сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что руководство Венгрии опубликовало видео на официальном ютуб-канале с призывом к "мирным переговорам" с Россией. В ролике демонстрируют российские нарративы, мол, "война становится мировой", а карта Украины изображена без Крыма.

Военный эксперт подчеркнул, что такие заявления нарушают все резолюции Европейского Союза, за которые голосовала и сама Венгрия, ратифицировала их.

Жданов о заявлениях Орбана: смотрите видео

Орбан высказался о контрнаступлении ВСУ