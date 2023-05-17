Венгрия пробивает дно за дном: какое важное решение для Украины заблокировал Будапешт

Венгрия заблокировала 500 миллионов евро из фонда, занимающегося финансированием поставок вооружения для Украины. Этот транш должен был быть выделен 22 мая.

Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил условие – Будапешт требует гарантии, что в будущем Европейский фонд мира не будет использоваться для помощи Украине.

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"Венгрия пробивает дно за дном. Я так понимаю, теперь им нужно написать заявление на выход из ЕС или НАТО. Потому что все гадости, которые можно только придумать, венгерское политическое правительство их сделало", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о скандальном решении Венгрии: смотреть видео

Лишь бы оскандалиться

Олег Жданов предположил, что решение будет принято, поскольку в брюссельском Европарламенте больше влияния на венгерскую экономику. Но Венгрии нужно было оскандалиться таким образом.

Я понимаю, дешевый российский газ, но ведь вы забыли Будапешт, сожженный советской артиллерией. Вы забыли о присутствии советских войск на своей территории. Неужели так коротка память у венгров по отношению к СССР? Кстати, Венгрия одной из первых подняла восстание против Союза в 1956 году. Наверное, все забыли. Как жаль,

– сказал он.

Политические заявления Венгрии: последнее

Спикер венгерской власти Золтан Ковач подверг критике Брюссель за поставку оружия Украине, а также обвинил Евросоюз в нарушении своих обязательств по поддержанию мира.

Представитель венгерского правительства Рикард Йозвяк заявил о недовольстве новым 11 пакетом антироссийских санкций ЕС. Будапешт полностью не одобряет список людей, к которым они будут применены. Особенно Йозвак заботится о троих, среди которых начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Сам Виктор Орбан усомнился в необходимости существования ЕС. Он считает, что организация не выполняет свои миссии.