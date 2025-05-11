Дипломата, которого задержали в Будапеште, депортировали: что о нем известно

В Будапеште 9 мая задержали гражданина Украины, который ранее работал дипломатом. Впоследствии стало известно, что мужчину депортировали из Венгрии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт правительства Венгрии. Предварительно известно, что это мог быть Сергей Александров.

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Что известно о депортации дипломата из Будапешта

Вечером 9 мая 2025 года сотрудники Антитеррористического центра задержали гражданина Украины в центре Будапешта. Национальное генеральное управление иммиграции запретило ему въезд и проживание на территории Венгрии из-за подозрений в шпионской деятельности.

После выяснения обстоятельств мужчину той же ночью депортировали. По информации венгерских властей, ранее он "работал под дипломатическим прикрытием, однако на момент задержания уже не имел официального статуса".

По данным издания Telex, депортированный мужчина в 2010-х годах работал дипломатом в посольстве Украины в Будапеште, однако уже длительное время не имел дипломатического статуса в Венгрии.

Его жена является совладелицей украинского ресторана в столице страны Будапеште. Как отмечает издание, мужчину немедленно выслали из страны, и сейчас он находится в Киеве.

Кто был депортированным мужчиной из Венгрии

Украинский журналист Виталий Глагола, со ссылкой на собственные источники, заявил, что мужчиной, которого недавно задержали в центре Будапешта, оказался Сергей Васильевич Александров – бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии.

Именно его спецслужбы остановили на белой Toyota в районе площади Ференцек тер в центре города и задержали прямо на улице,

– пишет медийщик.



Сергей Александров мог быть арестованным мужчиной в Будапеште / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

Глагола отмечает, что сейчас Александров не является действующим дипломатом, а находился в Венгрии как гражданское лицо. Он также установил, что Александров является владельцем двух ресторанов на улице Károly körút и Ráday utca в Будапеште.

Кроме того, журналисту удалось найти архивированную страницу на сайте МИД, где ранее упоминали имя Александрова как работника украинского посольства. Сейчас эта страница уже не активна, но ее копия сохранилась в кэше Google.



Сергей Александров был работником посольства Украины в Венгрии / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

К слову, на задержание дипломата уже отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий. Он заявил, что когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм, поэтому венгерским властям давно пора "положить конец бессмысленной антиукраинской истерии".