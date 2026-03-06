"Взяла заложников и украла деньги": Венгрия захватила инкассаторские авто "Ощадбанка"
- Венгрия захватила две инкассаторские машины "Ощадбанка" с деньгами и ценностями, взяв в заложники семерых украинцев.
- Украинский МИД направил официальную ноту с требованием освобождения граждан и планирует обращение в ЕС относительно действий Венгрии.
В Будапеште семеро граждан Украины стали фактически заложниками, и что с ними до сих пор неизвестно. Венгры захватили две инкассаторские машины, которые перевозили средства и ценности между Австрией и Украиной.
Об этом сообщили в украинском МИД. Рассказываем, что известно на данный момент.
Скандал в Венгрии – там захватили украинские инкассаторские машины: что известно?
После полуночи 6 марта стало известно о чрезвычайном международном инциденте. В Министерстве иностранных дел Украины проинформировали, что Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского "Ощадбанка", которые перевозили валюту и ценности из Австрии.
Это произошло в Будапеште, и семеро граждан Украины, которые находились в авто, стали фактически заложниками. Более того, в каком они состоянии и что с ними в целом – до сих пор неизвестно, связи с людьми нет.
Фактически, речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды,
– заявил глава ведомства Андрей Сибига.
Правительство уже направило официальную ноту с требованием немедленного освобождения граждан Украины. И планирует обращение в ЕС для квалификации незаконных действий Венгрии – "захват заложников и ограбление".
Обратите внимание! "Ощадбанк" пишет, что авто инкассаторской службы, согласно данным GPS сигнала, стоят в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии. В грузе были 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Перевозки выполняли в рамках международного соглашения с "Райффайзен Банк Австрия".
Что предшествовало инциденту в Будапеште?
- Днем 5 марта президент Украины пошутил, что ВСУ могут "позвонить" Виктору Орбану. Владимир Зеленский так отреагировал на блокирование венграми помощи Украине от Европы. Он выразил надежду, что ни один отдельный представитель Европейского Союза не станет препятствовать выделению 90 миллиардов или хотя бы первого транша из этой суммы.
- В Венгрии на это была активная реакция. Премьер Виктор Орбан заявил, что "угрозы президента Зеленского касаются не меня, он угрожает Венгрии". Глава МИД Петер Сийярто почему-то решил, что Зеленский "угрожает убить премьер-министра страны-члена НАТО", а лидер оппозиции Петер Мадьяр сказал, что "ни один венгр не может быть объектом угроз со стороны иностранного государственного лидера".