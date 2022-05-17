Венгрия занимает место Украины в Евросоюзе, – политолог Давидюк
Венгрия продолжает достаточно успешно саботировать шестой пакет санкций против России. Он включает, в частности, и эмбарго на энергоносители страны-агрессора.
Пока неясно, пойдет ли ЕС на уступки. На фоне этого политолог Николай Давидюк 24 каналу рассказал, что он думает о такой блокировке санкций.
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Я думаю, что Венгрия вообще занимает место Украины в Евросоюзе. Если им что-то не нравится, им так плохо, мы можем быстро занять это место и будем счастливы,
– считает политолог.
Кроме этого, он добавил, эта "русская любовь" очень быстро заканчивается, когда ракеты летят в твою столицу и обстреливают твои города.
"Поэтому я думаю, что Венгрия больше всех подыгрывает России", – добавил Давидюк.
Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть
Официальный Будапешт выступает против эмбарго на российские нефть и газ. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если Евросоюз предложит ей альтернативу относительно поступления энергоносителей.
ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года. Однако Будапешт прибегает к шантажу Европы. СМИ пишут, что Венгрия требует 15 – 18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.
Вступление Украины в Европейский Союз: что нужно знать
- 28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.
- Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о статусе кандидата для Украины является "тестом искренности" и определит будущее Европы.
- В СМИ сообщают, что Европейская комиссия 8 или 15 июня представит свое заключение относительно заявки Украины, Молдовы и Грузии на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.