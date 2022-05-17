Венгрия занимает место Украины в Евросоюзе, – политолог Давидюк

Венгрия продолжает достаточно успешно саботировать шестой пакет санкций против России. Он включает, в частности, и эмбарго на энергоносители страны-агрессора.

Пока неясно, пойдет ли ЕС на уступки. На фоне этого политолог Николай Давидюк 24 каналу рассказал, что он думает о такой блокировке санкций.

Внимание Путин не остановится, – Ауштрявичюс назвал угрозы из-за раскола ЕС в отношении санкций

Я думаю, что Венгрия вообще занимает место Украины в Евросоюзе. Если им что-то не нравится, им так плохо, мы можем быстро занять это место и будем счастливы,

– считает политолог.

Кроме этого, он добавил, эта "русская любовь" очень быстро заканчивается, когда ракеты летят в твою столицу и обстреливают твои города.

"Поэтому я думаю, что Венгрия больше всех подыгрывает России", – добавил Давидюк.

Венгрия блокирует эмбарго на российскую нефть

Официальный Будапешт выступает против эмбарго на российские нефть и газ. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна поддержит шестой пакет санкций против России, если Евросоюз предложит ей альтернативу относительно поступления энергоносителей.

ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года. Однако Будапешт прибегает к шантажу Европы. СМИ пишут, что Венгрия требует 15 – 18 миллиардов евро для модернизации энергетической структуры.

Вступление Украины в Европейский Союз: что нужно знать