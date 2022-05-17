Поки незрозуміло, чи піде ЄС на поступки. На тлі цього політолог Микола Давидюк 24 каналу розповів, що він вважає, про таке блокування санкцій.

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Я думаю, що Угорщина взагалі займає України в Євросоюзі. Якщо їм щось не подобається, їм так погано, ми можемо швиденько посісти це місце й будемо щасливі,

– вважає політолог.

Крім цього, як він додав, ця "російська любов" дуже швидко закінчується, коли ракети летять у твою столицю і обстрілюють твої міста.

"Тож я думаю, що Угорщина найбільше підігрує Росії", – додав Давидюк.

Угорщина блокує ембарго на російську нафту

Офіційний Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту та газ. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримає шостий пакет санкцій проти Росії, якщо Євросоюз запропонує їй альтернативу із надходження енергоносіїв.

ЄС таки запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року. Однак Будапешт вдається до шантажу Європи. ЗМІ пишуть, що Угорщина вимагає 15 – 18 мільярдів євро для модернізації енергетичної структури.

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