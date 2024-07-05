"Опаснее России": венгры считают, что Украина представляет большую угрозу

Население Венгрии считает, что Украина представляет для него большую угрозу, чем Россия. Подобное мнение разделяет по меньшей мере 51% венгров.

Об этом свидетельствует опрос аналитического центра Policy Solutions. Согласно ему, вслед за нашим государством идут Россия с показателем 46%, Китай и США вместе получили по 34% недоверия от граждан Венгрии.

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Венгры видят в Украине большую угрозу, чем в России

Отмечается, что еще в 2023 году эти показатели были существенно другими. Так, прошлом году венгры все еще считали Россию самой большой угрозой. Ее разрыв с Украиной достигал ориентировочно 12%. Сейчас же, как мы видим, ситуация изменилась.

Более того, по словам исследователей, среди венгерского населения больше всего за последний год ухудшилось восприятие Украины среди других государств. Это касается всех респондентов, независимо от их политической принадлежности.

Четверть венгров, примерно 27%, считают, что в интересах Венгрии было бы сближение с Россией и отход от Евросоюза. В то же время относительное большинство венгерского общества, которое достигает 43% все еще отвергает близкое сотрудничество с россиянами.

По сравнению с исследованием 2023 года, среди венгров ухудшилось отношение к украинским беженцам. Сейчас только 17% респондентов чувствовали бы себя хорошо, если бы по соседству поселились украинские беженцы, тогда как каждый второй респондент – около 49% – чувствовал бы по этому поводу плохо.

Заметьте, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля прибыл с официальным визитом в российскую столицу Москву. Ожидается, что глава венгерского правительства должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.