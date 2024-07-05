Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions. Згідно з ним, слідом за нашою державою йдуть Росія із показником 46%, Китай та США разом отримали по 34% недовіри від громадян Угорщини.

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Угорці бачать в Україні більшу загрозу, ніж у Росії

Зазначається, що ще у 2023 році ці показники були суттєво іншими. Так, минулого року угорці все ще вважали Росію найбільшою загрозою. Її розрив з Україною сягав орієнтовно 12%. Наразі ж, як ми бачимо, ситуація змінилася.

Ба більше, за словами дослідників, серед угорського населення найбільше за останній рік погіршилося сприйняття України поміж інших держав. Це стосується усіх респондентів, незалежно від їх політичної приналежності.

Чверть угорців, приблизно 27%, вважають, що в інтересах Угорщини було б зближення з Росією та відхід від Євросоюзу. Водночас відносна більшість угорського суспільства, яка сягає 43% все ще відкидає ближчу співпрацю з росіянами.

Порівняно з дослідженням 2023 року, серед угорців погіршилося ставлення до українських біженців. Зараз лише 17% респондентів почувалися б добре, якби по сусідству оселилися українські біженці, тоді як кожен другий респондент – близько 49% – почувався б з цього приводу погано.

Зауважте, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня прибув з офіційним візитом у російську столицю Москву. Очікується, що глава угорського уряду має зустрітися із російським диктатором Владіміром Путіним.