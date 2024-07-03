Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський розповів 24 Каналу, що позицію Будапешту щодо умиротворення Росії підтримують угорці та деякі лідери в Європі. Це також збігається з первинною позицією Китаю.

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Ймовірні наміри Орбана

Дмитро Тужанський зауважив, що Орбан хотів би бути посередником у перемовинах між Україною та Росією. Під час зустрічі із Зеленським він був дуже делікатним, нічого не вимагав та не нав'язував.

Він (Орбан – 24 Канал) зазначив, що цінує всі миротворчі зусилля Зеленського, але запропонував власну ідею. Це не схоже на Орбана. Важливо інтерпретувати правильно те, що він говорить,

– висловився директор Інституту центральноєвропейської стратегії.

На його думку, прем'єр-міністр Угорщини просуватиме "мирний план" Китаю. Він добре орієнтується в актуальний політичній ситуації, тому буде використовувати це для власної вигоди.

Обіцянки Угорщини

Тужанський наголосив, що візит Орбана до Києва та його заяви спантеличили багатьох в Україні та Європі. Адже, на його думку, прем'єр-міністр Угорщини має імідж реваншиста та поплічника Владіміра Путіна.

Однак, прибувши до України, він спілкувався делікатно та заявив, що профінансує відкриття української школи в Угорщині. За останніми даними, українці є другою або третьою за чисельністю громадою в Будапешті після китайців,

– сказав він.

Дмитро Тужанський додав, що Росія докладатиме чимало зусиль, щоб зруйнувати ймовірне врегулювання співпраці між Україною та Угорщиною.