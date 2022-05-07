Вениславский оценил угрозу наступления из Приднестровья
Пока угроза вероятного наступления российских войск из Приднестровья фактически отсутствует. На это сразу несколько причин.
Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Они вместе с другими членами комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне вернулись с рабочей поездки в Николаев и Одессу.
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Вениславский подчеркнул, что Николаевщину враги активно обстреливают артиллерией и ракетами. Однако угрозы из Приднестровья пока нет.
Я не вижу угроз со стороны Приднестровья. Мы готовы к тому, что россияне пытаются использовать непризнанные оккупированные территории для отвлечения наших сил и дестабилизации.
– подчеркнул политик.
Нардеп заверил, что разведка постоянно информирует о возможных угрозах, а Вооруженные Силы Украины владеют информацией
Почему угрозы из Приднестровья нет
"Я не вижу опасностей со стороны Приднестровья, учитывая контингент, его боевую готовность несколько специфическую военную деятельность", – объяснил Вениславский.
По его словам, говорится о том, что в основном военная деятельность россиян в Приднестровье заключалась в обеспечении перемещения товаров по оккупированным территориям для получения денег.
Оснований для волнения я не вижу,
– заявил депутат.
Напомним, что ранее Вениславский заявлял, что сейчас оккупанты рассматривают "план минимум". Речь идет о сохранении сухопутного коридора через Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области во временно оккупированный Крым.
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Впрочем, по его мнению, россияне думают и о "промежуточном плане" – полностью отрезать Украину от Черного и Азовского морей. Кроме того, дополнительно оккупировать Николаевскую и Одесскую области, чтобы соединить с Приднестровьем и создать отдельную зону.
Федор Вениславский об угрозе из Приднестровья: смотрите видео
Ситуация в Приднестровье: последние новости
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Россия попытается оформить Приднестровье как "независимое государство". То есть будет дестабилизировать ситуация не только в Украине, но и в Молдове.
- В Приднестровье продолжают запугивать людей. Там начали распространять фейки о выстрелах, якобы слышимых со стороны Украины.
- По мнению нашей украинской разведки, это делают для того, чтобы спровоцировать вооруженный конфликт еще в одном направлении.
- В настоящее время российское командование началось введением в полную боевую готовность своих войск.
- Еще в конце апреля там произошла серия терактов. Россия сразу попыталась возложить ответственность за них на Украину, однако СБУ упорно призывали не верить в очередной бред Кремля.