Собственное мнение 24 каналу высказал народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

К теме Ударных группировок у врага нет, – Вениславский о возможности наступления в Харьковской области

Вениславский утверждает, что группировок, которые были бы способны возобновить наступление на столицу Украины или другие направления, в российских войсках нет.

По его словам, практически все боеспособные части российской армии сосредоточены на Донецком и Луганском направлениях, частично Слобожанщине, а также Юге Украины.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе я не вижу угрозы для возобновления наступления на Киев,

– заявил депутат.

Вениславский также отметил, что существует вероятность наступления оккупантов на Харьков, но она невелика.

Федор Вениславский о вероятности наступления на Киев и Харьков:



Существует ли угроза наступления оккупантов на Киев: главное

В Министерстве обороны Украины заверили, что разведка не располагает информацией о том, что Россия планирует осуществить еще одно наступление на Киев в ближайшее время. Однако в столице Украины, как и в других городах, сохраняется угроза вторжения.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин также заверил, что пока нет признаков того, что Россия начала формировать ударные группы для наступления на Киев.

В Киевской области считают, что опасность повторного наступления остается. Но, чтобы создать группировку для этого, врагу нужно время на подготовку. Сейчас сделать это внезапно и за короткий срок – невозможно. К тому же, власть ежедневно пристально следит за действиями оккупантов.

Ранее Федор Вениславский отмечал, что Киев для России является приоритетной задачей и целью номер один. Однако не стоит говорить, что на Киев в ближайшие дни может обрушиться попытка штурма. По его словам, у врага нет сил и средств, чтобы попытаться атаковать Киев.

Отметим, что враг регулярно бьет ракетами по столице. В КГГА также пояснили, что больше всего мин до сих пор в районе Пущи-Водицы, возле Виноградаря, в районе Святошинского лесопаркового хозяйства. Подробнее читайте здесь.

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