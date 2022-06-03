Власну думку 24 каналу висловив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

До теми Ударних угруповань у ворога нема, – Веніславський про можливість наступу на Харківщині

Веніславський стверджує, що угрупувань, які були б здатні поновити наступ на столицю України чи інші напрямки, у російських військах немає.

За його словами, практично всі боєздатні частини російської армії зосереджені на Донецькому та Луганському напрямках, частково Слобожанщині, а також Півдні України.

В короткостроковій та середньостроковій перспективі я не бачу загрози для поновлення наступ на Київ,

– заявив депутат.

Веніславський також наголосив, що існує ймовірність наступу окупантів на Харків, але вона невелика.

Федір Веніславський про ймовірність наступу на Київ та Харків:



Чи існує загроза наступу окупантів на Київ: головне

У Міністерстві оборони України запевнили, що розвідка не має інформації про те, що Росія планує здійснити ще один наступ на Київ найближчим часом. Однак у столиці України, як в інших містах, зберігається загроза вторгнення.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін також запевнив, що наразі немає ознак того, що Росія почала формувати ударні групи для наступу на Київ.

У Київській ОВА вважають, що небезпека повторного наступу залишається. Але, щоб створити угруповання для цього, ворогу потрібен час на підготовку. Наразі зробити це раптово та за короткий термін – неможливо. До того ж, влада щодня пильно стежить за діями окупантів.

Раніше Федір Веніславський наголошував, що Київ для Росії є пріоритетним завдання та ціллю номер один. Проте не варто говорити, що на Київ найближчими днями може обрушитись спроба штурму. За його словами, у ворога немає сил і засобів, щоб спробувати атакувати Київ.

Зазначимо, що ворог регулярно гатить ракетами по столиці. У КМДА також пояснили, що найбільше мін досі у районі Пущі-Водиці, біля Виноградаря, у районі Святошинського лісопаркового господарства. Детальніше читайте тут.

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