Кого могут мобилизовать после 50 лет: Вениславский дал объяснение

В Украине мужчин старше 50 лет могут мобилизовать только в том случае, если они имеют дефицитные военно-учетные специальности.

Мужчин в возрасте 50 – 60 лет призывают исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Об этом рассказал народный депутат и член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский.

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Мобилизуют ли мужчин старше 50 лет

Вениславский подтвердил, что в директиве Командования Сухопутных сил действительно есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50 – 60 лет. По словам нардепа, такой подход является общей позицией военного руководства.

После 50 лет призываются только те, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генеральный штаб ВСУ.

Стоит отметить, что в конце сентября Командование Сухопутных войск ВСУ подтвердило, что были уточнены некоторые вопросы относительно призыва отдельных категорий граждан. Сообщается, что решения были приняты в частности "с целью снижения общественного напряжения".

Важно! Эта директива, как и любая другая, не имеет силы закона, а носит только рекомендательный характер.

К слову, ранее Кабинет министров внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу. Теперь командирам воинских частей предоставили право осуществлять призыв добровольцев без участия ТЦК.