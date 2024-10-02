Чоловіків віком 50 – 60 років призивають винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Про це розповів народний депутат та член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради Федір Веніславський.

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Чи мобілізують чоловіків старше 50 років

Веніславський підтвердив, що в директиві Командування Сухопутних сил дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50 – 60 років. За словами нардепа, такий підхід є загальною позицією військового керівництва.

Після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

Варто зазначити, що наприкінці вересня Командування Сухопутних військ ЗСУ підтвердило, що було уточнено деякі питання щодо призову окремих категорій громадян. Повідомляється, що рішення були ухвалені зокрема "з метою зниження суспільної напруги".

Важливо! Ця директива, як і будь-яка інша, не має сили закону, а носить лише рекомендаційний характер.

До слова, раніше Кабінет міністрів вніс зміни в порядок проведення призову громадян на військову службу. Тепер командирам військових частин надали право здійснювати призов добровольців без участі ТЦК.