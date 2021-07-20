Правок почти тысяча, — Вениславский о законопроекте относительно статуса олигархов

Неотложный президентский закон о статусе олигархов не успели принять на этой сессии. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки признали главным по соответствующему законопроекту.

Именно Федор Вениславский возглавляет рабочую группу по проработке текста между первым и вторым чтением. Об этом представитель президента в Конституционном Суде Украины рассказал в программе "Первые лица" на 24 канале.

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Правок могло быть значительно больше

По его словам, секретариат комитета полностью обработал все правки, которые шли к закону о статусе олигарха.

Их сейчас почти 1000 или 1 200. Честно говоря, надеялись, что их будет значительно больше, потому что естественной является попытка "ставить палки в колеса" для такой инициативы,

– отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что олигархат является деструктивным элементом в украинском обществе. По этому за 30 лет его фактического существования и существования украинской государственности, ни у кого не осталось сомнений.

Вениславский: Были имитации борьбы

Вопрос, как сказал представитель президента в КСУ, заключается в том, что никто за 30 лет системно не боролся с олигархатом. Были имитации борьбы, которые оказались лишь попытками в ручном режиме.

"Между первым и вторым чтением, мы те правки, которые улучшат закон, указываем и будем рекомендовать Верховной Раде принять более сбалансированный и целостный документ, но у меня нет сомнений, что он нужен", – добавил Вениславский.

О каком законопроекте говорится

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект Владимира Зеленского о статусе олигархов.

По словам украинского лидера, соответствующий документ оставляет олигархов в прошлом.

За соответствующий законопроект, как сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, проголосуют в правительстве уже осенью.