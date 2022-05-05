Вениславский предположил, захочет ли Россия обменять Шария

Испанская полиция задержала пророссийского деятеля Анатолия Шария. Скорее всего, он будет экстрадирован в Украину, по мнению Федора Вениславского, Шарию изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также объяснил, поскольку Шарий сбежал от украинского правосудия, то мера пресечения будет именно содержание под стражей. Но нельзя исключать и выход под залог.

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Захочет ли Россия обменять Шария

Думаю, что к тому моменту, когда мы получим Шария в Украину, мы будем лучше понимать, сможет ли он быть обменным фондом и насколько он интересен России. Такие персоны, как Шарий или Медведчук, когда они "сыграли свои роли", вряд ли заинтересуют российскую сторону,

– отметил Федор Вениславский.

Что известно о задержании Анатолия Шария в Испании

Анатолий Шарий был задержан при содействии СБУ и Офиса генпрокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила всех деятелей власти воздержаться от эмоциональных оценок по поводу задержанного, ведь он точно откажется от добровольной экстрадиции в Украину. Также он может апеллировать к испанской Фемиде по поводу политического преследования.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский отмечает, что вряд ли Шарий будет в Украине завтра. Европейские государства соблюдают все правовые процедуры, поэтому это займет определенное время. Однако Вениславский убежден, что Шария будут точно судить в Украине.

Подозрение по двум статьям Шарию объявили еще в феврале 2021 года. Также его подозревают в причинении умышленного вреда национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Его жена Ольга очень странно отреагировала на задержание мужа. Женщина просто записала видео без слов под "блатной" трек. Испанские СМИ пишут, что Шарий с женой и сыном жил в Таррагоне с 2019 года и официально прошел регистрацию несколько месяцев назад.

Еще у Шария якобы есть квартира в Барселоне. До этого пророссийский блогер находился несколько лет на территории Литвы.

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